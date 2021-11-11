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Общество11 ноября 2021 14:54

В Екатеринбурге три школы получили по миллиону рублей на развитие

Они закупят на эти деньги лабораторное оборудование
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Три школы являются базовыми школами Российской академии наук

Три школы являются базовыми школами Российской академии наук

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге лицей № 110 имени Л.К. Гришиной, гимназии №2 и №9 получили гранты по миллиону рублей на реализацию концепции проекта базовых школ Российской академии наук. Об этом сообщает мэрия.

- Мы планируем покупку лабораторного оборудования для кабинетов биологии, физики, химии. Хотим, чтобы гимназисты прямо в школе могли под руководством учителей проводить исследования, выполнять учебные проекты, - рассказала директор гимназии № 2 Светлана Расторгуева.

Также школа собирается купить лабораторный комплекс с инструментами, реактивами и микропрепаратами для учебной практической и проектной деятельности по биологии и экологии.

Гимназия №9 собирается потратить грант на лабораторное физическое оборудование. А лицей № 110 приобретет оборудование для биологической лаборатории.

Три екатеринбуржские школы получат субсидии от свердловского министерства образования и молодежной политики. Базовые школы РАН сделаны, чтобы создать максимально благоприятные условия для обучения талантливых детей. Ученики таких школ смогут знакомиться с современными методами научных исследований, выдвигать и верифицировать гипотезы и участвовать в научных сообществах под руководством ученых.

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