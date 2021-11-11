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Общество11 ноября 2021 14:38

В Галерее Синара Арт 13 ноября 2021 открывается RGB выставка.

Новая выставка в Галерее Синара Арт – это представление собрания через цвет.
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Александр Плохих. Знамя. 1975. Коллекция Галереи Синара Арт

Александр Плохих. Знамя. 1975. Коллекция Галереи Синара Арт

Экспозиция строится на объединении произведений по принципу доминирования какого-то из трех цветов – так в выставочном зале возникают разделы синего, зеленого и красного цветов с их многочисленными оттенками.

RGB – это аббревиатура, обозначающая слова red, green, blue, то есть красный, зеленый и синий цвета. Именно эту троицу принято считать основными цветами, воспринимаемыми человеческим глазом. В изобразительном искусстве основные цвета используются с древних времен, и в разных культурах отсылают к часто непохожим смыслам, символам и содержанию.

Алена Азерная. Фантазия 2. 2006. Коллекция Галереи Синара Арт

Алена Азерная. Фантазия 2. 2006. Коллекция Галереи Синара Арт

«Изображение, как и язык, никогда не передает непосредственную реальность. А уж тем более реальность цветовую», – писал знаменитый историк цвета Мишель Пастуро. Новый проект галереи – это возможность погрузиться в цвет, увидеть драматические различия и неожиданные сходства колористических решений авторов, принадлежащих разным поколениям, периодам и направлениям в искусстве. «RGB» – это увлекательная попытка разгадать многозначность зеленого, красного и синего и поразмыслить, какая реальность могла стоять за этой многозначностью.

Василь Ханнанов. Корова № 178 Митьковская. 2006. Коллекция Галереи Синара Арт

Василь Ханнанов. Корова № 178 Митьковская. 2006. Коллекция Галереи Синара Арт

Стоимость входного билета: 100 руб., льготный – 50 руб. на www.sinara-center.com и в кассе «Синара Центра».

Справки: +7 (343) 358 99 96

Вход в галерею для лиц старше 18 лет осуществляется только при наличии QR-кода или медицинского документа, а также документа, удостоверяющего личность.