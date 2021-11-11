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Общество11 ноября 2021 13:45

Свердловские власти закупят сувениры из минералов почти на миллион рублей

Объясняем, для чего они будут использоваться
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Всего власти региона собираются заказать 60 сувениров

Всего власти региона собираются заказать 60 сувениров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление делами губернатора и правительства начали поиск подрядчиков, которые изготовят сувениры из минеральных камней. На изделия планируется потратить 993 тысячи рублей - это начальная стоимость контракта. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Всего власти региона собираются заказать 60 сувениров. Среди них, в том числе, большая минералогическая горка - композиция из горного хрусталя, аметиста, тигрового глаза, турмалина, яшмы, малахита и других камней, стоимостью 43 тысячи рублей. Это самое дорогое изделие из перечисленных в документе. Также там указаны скульптуры и шкатулки.

Как объяснила «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь губернатора Свердловской области, такие сувениры нужны для протокольных мероприятий правительства региона.

- Они могут быть вручены в качестве подарка от региона во время официальных встреч, приемов делегаций или отдельных статусных лиц в том случае, если этого требует протокол, - рассказала Анна Шкерина. - Например, в международном протоколе на встречах и переговорах первого лица региона с иностранными делегациями принято обмениваться сувенирами. Важно помимо достижения договоренностей или подписания документов о сотрудничестве оставить ощутимое символическое напоминание о регионе. Конечно, такие сувениры никогда не передаются в пользование одному конкретному физическому лицу, а вручаются представителям территории - делегат увозит напоминание о Свердловской области в свою страну, становясь своеобразным «послом» нашего региона.

Она отметила, что помимо сувениров, нередко область передает иностранным делегациям копии архивных документов о когда-то установленном сотрудничестве.

- Нематериальная ценность такого подарка в деловом этикете тоже велика, - добавила пресс-секретарь главы региона.