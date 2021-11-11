Пользователи Tele2 смогут обменять минуты на смартфон Xiaomi

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Пользователи Tele2 могут приобрести смартфон Xiaomi по выгодной цене, обменяв минуты на скидку. Ее размер составляет от 1000 до 4000 рублей. При этом одна минута равна одному рублю. Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на площадке «Маркет Tele2», перенесенные от другого оператора, а также минуты из прошлых периодов, которые абонент может копить вечно.

Чтобы воспользоваться новым предложением, клиенту Tele2 нужно получить уникальный промокод в личном кабинете или мобильном приложении. Он доступен в пункте меню «Скидка на Xiaomi» раздела «Управление минутами». После этого ему останется выбрать понравившуюся модель Xiaomi из тех, что участвуют в акции. Обменять накопленные минуты на промокод клиент сможет с 10 ноября до 14 декабря 2021 года, а купить смартфон со скидкой на сайте tele2.ru или в салоне связи – до 21 декабря 2021 года. Акция действует для абонентов популярных тарифов линеек «Мой Tele2», «Премиум», «Игровой», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Безлимит». Подробнее об акции – на smartphone-for-minutes.tele2.ru.

Клиенты Tele2 могут управлять остатками пакетов разными способами: копить и переносить их вечно, продавать на «Маркете Tele2», обменивать на фильмы видеосервиса Wink, а теперь – на скидку при покупке смартфона.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Мы не просто создаем альтернативу существующим решениям в телекоме, но подтверждаем репутацию трендсеттера: обмен минут на смартфон – такого на рынке еще не было. Tele2 предлагает клиентам использовать базовые услуги для выгодных покупок. Наши абоненты сами выбирают, на что потратить минуты – на разговоры, новинки кино или смартфон».

Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ:

«Своим успехом Xiaomi во многом обязана тому, что постоянно предлагает инновационные решения не только в разработке продуктов, но и в механизмах их распространения, стремясь создать дополнительные преимущества для своих пользователей. Наша цель – сделать передовые технологии доступными для максимально широкой аудитории, и мы рады видеть в лице Tele2 партнера, который разделяет наши ценности. Мы с гордостью запускаем эту уникальную коллаборацию и уверены в том, что в выигрыше окажутся все стороны: Tele2, Xiaomi и, что особенно важно, российские потребители».

Новый проект – это очередной успешный шаг сотрудничества Tele2 и Xiaomi. Аудитория поклонников бренда стремительно растет, сегодня это – один из лидеров мирового рынка смартфонов.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Устройства вендора сегодня – самые востребованные в розничной сети Tele2: по итогам третьего квартала 2021 года компания заняла первое место по объемам продаж в штуках. Ее доля с начала года увеличилась на 14 п. п. и составила 42%. Сегодня Xiaomi выбирает каждый пятый пользователь смартфонов в сети Tele2.

Игорь Майстренко, заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2:

«Tele2 и Xiaomi сегодня готовы предложить своим пользователям действительно уникальное решение – возможность обмена минут на смартфон. Мы продолжаем развивать наши услуги вместе с партнерами, сильнейшими игроками в своей отрасли. Tele2 в сотрудничестве с такими компаниями предоставляет своим клиентам новые возможности и завоевывает их лояльность за счет по-настоящему уникальных предложений. Сегодня пользователи связи ждут от операторов интересных коллабораций с лидерами рынка.