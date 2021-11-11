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Общество11 ноября 2021 13:20

Суд обязал свердловский Минздрав отремонтировать отделение Демидовской больницы в Нижнем Тагиле

Представители медведомства подали апелляцию
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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На ремонт отделения больницы необходимо выделить 21 миллион рублей

На ремонт отделения больницы необходимо выделить 21 миллион рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал свердловский Минздрав отремонтировать гинекологическое отделение Демидовской больницы после иска прокуратуры, а именно выделить на работы деньги. Однако в медведомстве не согласились с таким решением и подали апелляцию. Об этом сообщает TagilCity.ru.

По данным издания, чиновники признают необходимость ремонта, но не в судебном порядке. Кроме того, сообщается, что на ремонт необходимо выделить 21 миллион рублей, но из-за пандемии коронавируса свердловский Минздрав не имеет возможности профинансировать работы, закупку материалов и оборудования.

Суд постановил выделить деньги в течение пяти месяцев. При этом больница обязана будет провести ремонт за 10 месяцев.