Общественники призвали не поддаваться на провокации антипрививочников

По данным на 11 ноября 2021 года, на Среднем Урале количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 165 405. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области члены Общественной палаты опубликовали открытое письмо к жителям региона, в котором призывают не поддаваться на провокации антипрививочников.

Общественники настаивают, что государство, вводя ограничения для не привитых граждан на доступ к развлечениям, к получению товаров и услуг не первой жизненной необходимости, в иные общественные места, ставит барьер не перед ними, а перед COVID-19. Об этом пишет «Уральский меридиан».

«Не хочешь прививаться – твое право. Но это право не дает права требовать снятия ограничений для тех, кто не имеет прививки. Поэтому, на сколько этично и морально призывать противодействовать ограничениям на доступ в общественные места без QR-кода? Вообще, заявления о том, что требование наличия QR-кодов якобы нарушает права граждан на свободу передвижения, ничем не отличаются, например, от призывов игнорировать светофоры и пешеходные переходы, которые устанавливают правила перехода улицы и тоже в какой-то мере ограничивают свободное передвижение по принципу: «где хочу – там и иду, мне туда надо», - говорится в тексте письма.

По данным на 11 ноября 2021 года, на Среднем Урале количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 165 405. Число смертей достигло 7 793.

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