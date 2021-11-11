Специалисты «Россети Урал» - «Екатеринбург» обеспечили электроснабжение объектов жилого комплекса в центре города

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» - «Екатеринбург». Источник фото: aleksad.ru

По проекту электроснабжения комплекса энергетики выполнили объем работ по усилению существующей сети, построили 2 кабельных линии 10 кВ от распределительного пункта до новой блочной комплектной трансформаторной подстанции, установили 2 распределительных шкафа с измерительными комплексами.

В рамках подключения первого этапа выделено 800 кВт мощности. К окончанию строительства объекта общий объем выданной мощности электросетевой компанией составит 1480 кВт. Второй этап технологического подключения комплекса будет реализован по мере готовности застройщика.

Выполненные мероприятия обеспечат надежное и качественное электроснабжение 141 квартиры первой очереди ЖК «Александровский сад», общей жилой площадью 14 843 кв. м. Комплекс новых зданий расположен в центре квартала, по периметру которого находятся объекты исторического наследия: здание военного госпиталя и усадьба купца М.М. Ошуркова.

Районы Екатеринбурга стремительно преображаются в связи с быстрыми темпами строительства. Энергетики вносят свой вклад, обеспечивая энергоснабжение домов. «Россети Урал» - «Екатеринбург» продолжают осуществлять мероприятия по технологическому присоединению жилых комплексов в рамках инвестиционной программы 2021 года. За 3 квартала реализовано подключение 42 жилых объектов суммарной мощностью 25 МВт.