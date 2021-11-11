В центре Екатеринбурга лоб в лоб столкнулись элитная иномарка и ВАЗ

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В центре Екатеринбурга лоб в лоб столкнулись Bentley и ВАЗ-2114. ДТП произошло днем, 11 ноября, на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева.
- По предварительным данным, Bentley при повороте налево не пропустил ВАЗ- 2114, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД.
Оба водителя были доставлены врачами скорой помощи в областную клиническую больницу № 1. Медики диагностировали у них черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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