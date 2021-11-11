Состояние 941 госпитализированного оценивается как тяжелое. Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки в Свердловской области зарегистрирован 731 новый случай COVID-19. Из них 200 - в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 165 405.

- Состояние 941 госпитализированного оценивается как тяжелое, 614 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 521 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Зарегистрировано 30 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 7 793.

Напомним, что накануне в регионе расширили список документов, по которым можно проверить QR-код.

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