Глава Каменска-Уральского объяснил призыв к антипрививочникам уехать из России

Герасимов отметил, что его заместитель говорил об ответственности, которую несут уральцы. Фото: паблик «ВКонтакте» «Администрация Каменск-Уральского ГО»

Глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов объяснил, почему его заместитель призвал антипрививочников покинуть Россию. По его словам, чиновником управляли эмоции.

- Понимаю, почему конкретное высказывание вызвало такой резонанс. Очевидно, оно неправильное. Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции, - заявил он «КП Екатеринбург».

Герасимов отметил, что его заместитель говорил об ответственности, которую несут уральцы. По его словам, сейчас все усилия властей Каменск-Уральского городского округа направлены на защиту жителей региона от коронавируса. Глава добавил, что от соблюдения антиковидных мер зависят человеческие жизни.

Ранее заместитель главы Каменска-Уральского Денис Нестеров посоветовал тем, кто не хочет ставить прививку от коронавируса, покинуть Россию. Такое заявление он сделал во время ответа на вопрос горожанки в прямом эфире местной телекомпании.

Трансляция исчезла с youtube-канала телекомпании. Однако ее фрагмент разошелся по соцсетям. На нем Нестеров возмущается, что рядом с ним могут находиться люди, которые не выполняют правила и не ставят прививку.

- Не хотите выполнять правила, ну, переезжайте. Откуда они пишут обычно? Из Канады, Белоруссии… - заявил чиновник.

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