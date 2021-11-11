Только сегодня у жителей Екатеринбурга есть возможность приобрести два сеанса Флоатинга «Соло» по цене одного

Процедура проходит в специальной звуко- и светонепроницаемой флоат-комнате, заполненной насыщенным солевым раствором и позволяет изолироваться от любых внешних раздражителей и испытать невесомость.

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Флоатинг – это процедура, которая проходит в специальной звуко- и светонепроницаемой флоат-комнате, заполненной насыщенным солевым раствором и позволяет изолироваться от любых внешних раздражителей и испытать невесомость. Это ни с чем не сравнимое ощущение! Полное расслабление тела поможет оздоровить организм, восстановить силы и откроет совершенно новый мир тишины и покоя внутри.

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или по тел.: 8 (343) 382 10 83

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Сайт http://floatcity.ru/

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