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Общество11 ноября 2021 12:06

Только сегодня у жителей Екатеринбурга есть возможность приобрести два сеанса Флоатинга «Соло» по цене одного

Уже сейчас задумываетесь, что дарить на Новогодние праздники родным и близким? Это уникальная возможность приобрести подарок с пользой для здоровья и души по суперцене.
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Процедура проходит в специальной звуко- и светонепроницаемой флоат-комнате, заполненной насыщенным солевым раствором и позволяет изолироваться от любых внешних раздражителей и испытать невесомость.

Процедура проходит в специальной звуко- и светонепроницаемой флоат-комнате, заполненной насыщенным солевым раствором и позволяет изолироваться от любых внешних раздражителей и испытать невесомость.

Только 11.11 с 00:00 до 24:00 вы можете приобрести абонемент или подарочный сертификат на посещение двух сеансов Флоатинга за 2990 рублей вместо 5980.00

Флоатинг – это процедура, которая проходит в специальной звуко- и светонепроницаемой флоат-комнате, заполненной насыщенным солевым раствором и позволяет изолироваться от любых внешних раздражителей и испытать невесомость. Это ни с чем не сравнимое ощущение! Полное расслабление тела поможет оздоровить организм, восстановить силы и откроет совершенно новый мир тишины и покоя внутри.

Бронирование сертификатов и запись через Direct

или по тел.: 8 (343) 382 10 83

WhatsApp +7-922-145-35-00

Сайт http://floatcity.ru/

Доставка по Екатеринбургу бесплатная.

Жде м вас в гости, ежедневно с 10.00 до 22.00 Екатеринбург, ул. Декабристов, 4