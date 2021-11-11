В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей 41-летней женщины

Пропавшую женщину нашли на четвертый день поисков Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей 41-летней Гугушиной Алены. Женщина пропала 7 ноября. Ее разыскивали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Найдена, жива! Всем спасибо за помощь в поиске, - сообщили в группе ВКонтакте отряда.

Напомним, накануне стало известно о том, что пропавшую 39-летнюю Оксану Ермакову, поисками которой также занимались волонтеры, нашли живой. Мать двоих детей три дня искали на Химмаше после того, как она перестала выходить на связь. Все это время она распивала спиртное со своим приятелем.