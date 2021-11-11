Двум уральцам назначили штраф за нарушение самоизоляции при COVID-19

Свердловчан предупреждали об ответственности за нарушение самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двум жителям Карпинска назначили штрафы по 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции при коронавирусе. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

У мужчин был подтвержден коронавирус. Они находились под наблюдением врачей. Кроме того, Роспотребнадзор направлял им уведомления, что они должны находиться по месту своего жительства на самоизоляции до выздоровления. Также их предупреждали об ответственности за нарушение требований.

- При посещении пациентов на дому сотрудниками ГАУЗ СО «Карпинская ГБ» было выявлено нарушение режима изоляции – пациентов не оказалось по месту жительства (по словам домочадцев, один находился в саду, другой – на работе), - говорится в сообщении.

Медики передали эту информацию в Роспотребнадзор для составления протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия). Решения суда уже вступили в силу.

Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора продолжают контролировать, как граждане с коронавиурсом соблюдают самоизоляцию.

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