В выходные на площади 1905 года пройдет последняя ярмарка в этом сезоне

Ярмарка будет идти 13 и 14 ноября с 09:00 до 17:00
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 13 и 14 ноября 2021 года пройдет последняя осенняя ярмарка. Для ее проведения перекроют парковку на площади 1905 года, сообщает мэрия.
- Автомобильная парковка, обычно действующая на территории площади 1905 года, закроется уже с 23:00 пятницы, 12 ноября, до 19:00 воскресенья, 14 ноября, - говорится в сообщении.
Сама ярмарка пройдет с 09:00 до 17:00. Посетители смогут купить различные продукты от фермеров из Свердловской области и других регионов.
На ярмарке можно будет приобрести мясные деликатесы, копчености, рыбу, сыры, сметану, творог, сливки и йогурты. Также на прилавках будут лежать орехи, сухофрукты, сладости, мед, пергу, пыльцу и прополис. Кроме того, на ярмарке будут продавать теплые жилетки, шапки, носки, варежки, шали и пончо.
При этом мероприятие пройдет с учетом коронавирусных ограничений. Посетители должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Несмотря на то, что парковка на площади 1905 года будет закрыта, горожане смогут оставить машины на примыкающих улицах Урицкого и Володарского.
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