Уральские туристы больше 20 часов не могли улететь из Египта в Екатеринбург

На время ожидания пассажирам предоставили питание и размещение в отеле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания S7 задержала рейс из Хургады в Екатеринбург больше чем на 20 часов. Это следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово.

Самолет должен был вылететь 10 ноября в 11:00 по московскому времени, а приземлиться в 17:00. Однако теперь рейс ожидается только 11 ноября в 14:40 по московскому времени.

- 10 ноября во время подготовки к вылету рейса S7 6623 «Хургада-Екатеринбург» была выявлена техническая проблема на борту. Оперативно устранить ее не удалось, поэтому было принято решение о замене воздушного судна, - рассказали «КП Екатеринбург» в авиакомпании.

Там добавили, что резервный борт отправили в Египет из Москвы. На время ожидания уральским пассажирам предоставили питание и размещение в отеле.

- Сегодня рейс успешно вылетел из Хургады в Екатеринбург в 08:50 по московскому времени, - заключили в S7.