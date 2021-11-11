Екатеринбуржец получил 10 суток ареста за отказ снять тонировку с автомобиля

Водитель на Lada Vesta не убрал тонировку не смотря на требование сотрудников ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга Игорь З. получил 10 суток ареста за отказ снять тонировку с автомобиля. Он ехал на своей Lada Vesta в районе улицы Крестинского, когда его остановили сотрудники ГИБДД в сентябре этого года. Они оформили на мужчину постановление и потребовали убрать тонировку, так как светопропускаемость ветрового стекла составила 20%, а боковых передних только 12%, при норме не ниже 70%.

До 2 октября автовладелец должен был либо удалить тонировку, либо прекратить ездить на машине, однако он ничего из этого не сделал и снова попался сотрудникам ГИБДД, причем на той же улице, что и в первый раз. Сотрудник госавтоинпекции составил на Игоря З. протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Ленинский суд 19 октября назначил мужчине наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. После этого екатеринбуржец попытался обжаловать это решение в Областном суде.

- Он просил об отмене постановления, оспаривая законность требования сотрудника полиции, а также ссылаясь на нарушение его права на защиту, - рассказали в пресс-службе Областного суда, - Свердловский областной суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что требование сотрудника полиции являлось законным и обязательным для исполнения. Также суд признал несостоятельными доводы Игоря З.

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга. Оно вступило в законную силу.