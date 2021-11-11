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Происшествия11 ноября 2021 9:15

Уралец отправится на 14 лет в колонию за разбойное нападение на пенсионерку

Он хотел убить женщину ради денег
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Помимо реального срока, Малкову назначили ограничение свободы на 1,5 года

Помимо реального срока, Малкову назначили ограничение свободы на 1,5 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд приговорил 31-летнего Андрея Малкова из Екатеринбурга к 14 годам в колонии особого режима за разбойное нападение на 82-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел в начале апреля 2021 года. Мужчина помогал женщине на возмездной основе, поэтому они были знакомы.

- Малков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру потерпевшей в одном из домов по улице Титова в Екатеринбурге, - говорится в сообщении.

У мужчины был нож. Он требовал, чтобы пенсионерка передала ему деньги. Однако женщина отказалась. Тогда Малков решил убить ее и забрать средства. Он нанес пенсионерке четыре удара в область груди. У женщины оказалось ранение грудной клетки и легкого. Суд оценил это как тяжкий вред ее здоровью. Малков украл телефон и скрылся.

- С этой гражданкой обвиняемый познакомился минувшей зимой, после чего периодически помогал ей по хозяйству. Поэтому, когда мужчина, прибыв к указанному дому, позвонил в домофон, хозяйка безбоязненно пустила его в подъезд, а затем и в квартиру, - добавили в Следственном комитете по Свердловской области.

Суд признал екатеринбуржца виновным по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой применения такого насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью человека), части 3 статьи 30 и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем).

Помимо реального срока, Малкову назначили ограничение свободы на 1,5 года. Приговор еще не вступил в силу.

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