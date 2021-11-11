Женщина три дня пьянствовала. Фото: соцсети

В свердловском главке МВД рассказали подробности поисков 39-летней Оксаны Ермаковой. Мать двоих детей три дня искали на Химмаше после того, как она перестала выходить на связь. Все это время она распивала спиртное со своим приятелем.

- Женщина, к счастью, героем никакой криминальной истории не стала. Все это время она было в одной из квартир по улице Бородина у своего пьющего знакомого, с которым злоупотребляли спиртными напитками. Заявление о ее таинственном исчезновении в территориальное УВД подал ее гражданский муж. Все это время дети находились у родственников. Словом, хорошо то, что хорошо кончается, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Напомним, что Оксана попросила своего мужа встретить ее у парка, но так и не пришла.

- Несмотря на то, что эта история закончилась благополучно, чаще всего длительные загулы с чрезмерным употреблением алкоголя заканчиваются печальными последствиями, поэтому данная гражданка должна сделать соответствующие выводы, ведь на ее поиски были задействованы достаточно большие ресурсы и представителей МВД, волонтеров, — добавил полковник Горелых.