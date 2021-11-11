В Свердловской области продолжается вакцинация в пунктах, развернутых в торговых центрах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области продолжается вакцинация от гриппа и коронавируса. Прививки можно сделать как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации. Публикуем график их работы на четверг, 11 ноября.
ЕКАТЕРИНБУРГ
9:00 - 19:00: ТЦ «ОМЕГА», ТРЦ «Академический», ТРЦ «Гринвич», ТРК «Парк Хаус», ТЦ «МАКСИДОМ», ТРЦ «Кировский», Аэропорт «Кольцово»
09:00 - 20:00: ТЦ «МЕГА»
10:00 - 19:00: ТРЦ VEER Mall, Екатеринбургский государственный цирк
11:00 - 14:00: СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37)
11:00 - 18:00 ТРЦ «Алатырь»
12:00 - 18:00 ТЦ «Дирижабль»
НИЖНИЙ ТАГИЛ
16:00 - 19:00: ТРЦ «Квадрат»
16.00 - 20.00: ТРЦ «DEPO»
СЕРОВ
09:00 - 16:00: КТ «Родина»
11:00 - 16:00: Гипермаркет «Семейный»
12:00 - 20:00: ТЦ «Nebo»
РЕЖ
10:00 - 18:00: ТЦ «Березка»
ВЕРНЯЯ САЛДА
10:00 - 13:00: Дом книги
14:00 до 18:00: Администрация Верхнесалдинского ГО
Напоминаем, что желающим сделать прививку от коронавируса необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.