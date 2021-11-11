В Свердловской области продолжается вакцинация в пунктах, развернутых в торговых центрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация от гриппа и коронавируса. Прививки можно сделать как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации. Публикуем график их работы на четверг, 11 ноября.

ЕКАТЕРИНБУРГ

9:00 - 19:00: ТЦ «ОМЕГА», ТРЦ «Академический», ТРЦ «Гринвич», ТРК «Парк Хаус», ТЦ «МАКСИДОМ», ТРЦ «Кировский», Аэропорт «Кольцово»

09:00 - 20:00: ТЦ «МЕГА»

10:00 - 19:00: ТРЦ VEER Mall, Екатеринбургский государственный цирк

11:00 - 14:00: СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37)

11:00 - 18:00 ТРЦ «Алатырь»

12:00 - 18:00 ТЦ «Дирижабль»

НИЖНИЙ ТАГИЛ

16:00 - 19:00: ТРЦ «Квадрат»

16.00 - 20.00: ТРЦ «DEPO»

СЕРОВ

09:00 - 16:00: КТ «Родина»

11:00 - 16:00: Гипермаркет «Семейный»

12:00 - 20:00: ТЦ «Nebo»

РЕЖ

10:00 - 18:00: ТЦ «Березка»

ВЕРНЯЯ САЛДА

10:00 - 13:00: Дом книги

14:00 до 18:00: Администрация Верхнесалдинского ГО

Напоминаем, что желающим сделать прививку от коронавируса необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.