В Свердловской области похолодает до -20 градусов

На регион надвигаются умеренные морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область с воскресенья, 14 ноября, придут морозы до - 20 градусов. Правда, по прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, замерзать жители региона не будут - морозы обещают умеренные, а серьезное понижение температуры воздуха будет только ночью и на севере области.

- Атмосфера сейчас очень подвижна, колебания температуры происходят часто, но в период 14-18 ноября из-за северо-западных воздушных потоков ожидается преобладание умеренно морозной погоды: ночью -9,-14 градусов, на севере региона до -20 градусов, днем -3,-9 градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Также она отметила, что значительных осадков в этот период не ожидается. Снегопады если и будут, то, в основном, небольшие.