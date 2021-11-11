В Нижнем Тагиле девушка попала под колеса иномарки

Пострадавшей оказали первую помощь прохожие, они же вызвали на место медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле рано утром, 11 ноября, под колеса иномарки попала девушка. ДТП произошло на улице Металлургов возле магазина «Магнит Косметик». Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Очевидцы рассказали, что девушка не убедилась, что ее пропускают, перед тем, как начать переходить дорогу, а водитель не успел заметить ее в темноте.

Проходящая мимо женщина оказала помощь пострадавшей и вызвала скорую помощь.

Напомним, 9 ноября, водитель Opel Vectra насмерть сбил пешехода на Московском тракте в Екатеринбурге. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Он скончался от полученных травм в реанимации.

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