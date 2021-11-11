В Верх-Исетском районе электричество отключалось из-за повреждения кабельной линии

Электричество отключилось вечером, когда уже стемнело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 10 ноября, без света остались жители Верх-Исетского района Екатеринбурга. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в компании «Россети Урал», произошло частичное нарушение электроснабжения потребителей в квадрате улиц Бебеля-Готвальда-Черепанова.

- Бригада «Россети Урал» - «Екатеринбург» оперативно прибыла на место. Энергетики восстановили электроснабжение жителей по резервным схемам, - рассказали в пресс-службе компании.

Также там назвали причину отключения. По их данным, технологическое нарушение произошло из-за повреждения кабельной линии.

Напомним, в конце октября в нескольких десятках домов отключился свет на юге Екатеринбурга. Также электроэнергии лишился термальный комплекс «Баден-Баден» на Уктусе, ГЛК «Уктус», а также база отдыха, расположенная по соседству.

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