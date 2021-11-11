Фото: группа ВКонтакте «Зооспас в Екатеринбурге»

В Екатеринбурге зооволонтеры спасли сову, застрявшую лапкой в фонарном столбе рядом с автобусной остановкой «Таганский ряд». Птицу заметила женщина, ждавшая свой автобус.

- Я позвонила сначала в МЧС, но они спасают только людей и дали ваш телефон, который надо было где-то записать. Я обращалась ко многим, но все отворачивались от меня, хотя я многим показывала на страдания совы. Я записала телефон на руке и позвонила вам, - рассказала она волонтерам.

Зооспасателей женщина не дождалась. Позже она объяснила им, что уехала с остановки из-за того, что ей «стало плохо с сердцем», когда она увидела, как к сове подлетела стая ворон и стала летать над ней, пытаясь клюнуть.

Фото: группа ВКонтакте «Зооспас в Екатеринбурге»

- Хотя столб находится рядом с остановкой транспорта, где всегда много людей, наша заявительница оказалась единственной, кто сообщил о птице, попавшей в беду - если бы она не проявила инициативу, сова неминуемо погибла бы, - рассказал в группе ВКонтакте «Зооспас в Екатеринбурге» спасатель Евгений Зенков.

Зооспасатели, приехав на место, сразу заметили сову, хорошо выделяющуюся на фоне неба. Птица какое-то время не подавала признаков жизни, однако, когда ее начали доставать из ловушки, сразу зашевелилась. Евгений Зенков осторожно поместил сову в мешок, вытащил ее лапку из развилки столба и спустил вниз.

Птицу отвезли в клинику «Зооспец». Когда она пойдет на поправку ее примет приют для травмированных животных «Особый питомец».

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