Лучшим полицейским в честь профессионального праздники вручили награды в свердловском главке МВД

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловском главке МВД в честь сотрудника органов внутренних дел состоялась церемония вручения наград отличившимся по службе работникам гарнизона. Поздравить стражей правопорядка прибыли полпред президента в УрФО Владимир Якушев, исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков, первый зам законодательного собрания Аркадий Чернецкий и другие чиновники.

- Первым делом до присутствовавших в зале коллегии была доведена телеграмма главы МВД РФ генерала полиции Владимира Колокольцева, в которой он поблагодарил личный состав за мужество, стойкость, грамотную и эффективную работу, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

По словам полковника Горелых, полпред вручил благодарственные письма руководителю ОВД Сысерти Александру Глущенко, заместителю начальника ОВД Первоуральска Николаю Елисееву, заместителю начальника отдела УРЛС Денису Правдивцеву, представителю УМВД по Екатеринбургу Антону Трошину и главе УРЛС главка Владимиру Тиряеву.

10 человек были награждены медалью МВД России «За доблесть в службе», также, несколько стражей порядка получили Медаль МВД России «За смелость во время спасения». Также исполняющий обязанности главы региона вручил Почетную грамоту за образцовое исполнение служебных обязанностей заместителю начальника управления уголовного розыска ГУ Евгению Власову. На этом короткая церемония награждения была завершена.