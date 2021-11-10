У заболевших детей в уральском санатории «Изоплит» выявили грипп А

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У 43 детей, которых вывезли из уральского санатория «Изоплит» из-за вспышки неизвестного заболевания, обнаружены возбудители респираторной группы - грипп А (H3N2), аденовирусы, риновирусы, при этом персонал сдал отрицательные анализы. Во время проверки выяснилось, что санаторий был переполнен, в нем отдыхали 122 человека при разрешенных 120 местах.

- Охват сотрудников вакцинацией против гриппа недостаточен: 76% при необходимых 90%. Кроме того, при выписке детей с признаками ОРВИ не переданы данные в медорганизации по месту жительства, не переданы экстренные извещения на случаи заболевания, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, в период с 3 по 7 ноября здесь заболели сразу 43 ребенка, после чего в ситуацию вмешались сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры. В адрес руководства выдано предписание о проведении дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий. В инциденте продолжает разбираться Роспотребнадзор.