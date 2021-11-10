В Екатеринбурге сгорел склад площадью 300 «квадратов»

Фото: паблик "Вкантакте" "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге на улице Труда сгорело складское помещение. Первые сообщения о пожаре стали поступать на пульт дежурного около восьми часов вечера. На место тут же выехали подразделения спасателей.

- Как оказалось, на площади в 300 «квадратов» горел склад, пожарным удалось оперативно локализовать открытое горение, а позже ликвидировать очаг возгорания, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге во время ночного пожара в многоэтажке на улице Токарей спасатели вывели из огня не только людей, но и морскую свинку. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:05 по местному времени. Как оказалось, на площади два квадратных метра вспыхнуло домашнее имущество в квартире.