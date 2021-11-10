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Общество10 ноября 2021 18:43

В мэрии Екатеринбурга предупредили о мошенниках, распространяющих листовки о реновации

На настоящих собраниях жителей будет присутствовать сотрудник Администрации города
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Чиновники призвали не доверять листовкам, которые раскладывают по почтовым ящикам

Чиновники призвали не доверять листовкам, которые раскладывают по почтовым ящикам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга предупредила жителей уральской столицы, чьи дома попадают под комплексное развитие территории, о возможных случаях мошенничества во время проведения реновации. Чиновники призвали не доверять листовкам, которые раскладывают по почтовым ящикам и выслушать официальных представителей администрации.

- Информация о датах и времени проведения таких собраний появится на официальном портале. На собраниях жителей будет присутствовать сотрудник Администрации города Екатеринбурга. Он расскажет о схеме реализации проекта, правах жителей и обязанностях властей, - сообщили мэрии уральской столицы.

Информация из уст возможных «доброжелателей», текст листовок, которые жители домов на Уралмаше и Эльмаше могут обнаружить в почтовых ящиках, рискует оказаться фейком, поэтому необходимо опасаться мошенников.