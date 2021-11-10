В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей на Химмаше женщины

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге завершились поиски 39-летней многодетной мамы Оксаны Ермаковой, которая пропала 7 ноября в районе Химмаша. Женщина вышла из дома и перестала выходить на связь. Ее поисками занимались сотрудники полиции и добровольцы из отряда «Прорыв».

- Оксана Анатольевна Ермакова найдена, жива! Огромное спасибо всем за помощь в поиске, - коротко прокомментировали результаты поисков в пресс-службе «Прорыва».

Где все это время была женщина, пока неизвестно. Напомним, параллельно в Екатеринбурге идут поиски 41-летней Алены Гугушиной. Об ее местонахождении ничего неизвестно с 7 ноября. Ее поисками сейчас занимаются волонтеры.

- Она была одета в бежевое пальто, черную кофту, черную юбку, черные колготки, темно-зеленые полусапоги, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».