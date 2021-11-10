В Новоуральске росгвардейцы задержали мужчину, проникшего в чужую квартиру

Задержанного передали сотрудникам полиции для разбирательства и установления личности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске бойцы Росгвардии задержали 48-летнего мужчину, который пробрался в чужую квартиру в жилой многоэтажке. Силовики патрулировали территорию, когда к ним обратилась местная жительница и рассказала, что в ее доме на улице Спортивной находится посторонний человек.

- Она пояснила, что несколькими минутами ранее ей позвонил несовершеннолетний сын и сообщил, в подъезде в момент, когда он открывал квартиру, незнакомый мужчина оттолкнул его и вошел в дом. Женщина находилась неподалеку, что позволило ей немедленно вернуться домой, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В квартире росгвардейцы обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Объяснить, что он здесь делает, у него не получилось. Задержанного передали сотрудникам полиции для разбирательства и установления личности. По данному факту проводится проверка.