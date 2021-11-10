В Красноуральске старую библиотеку отремонтировали за 15 миллионов рублей

На 10 миллионов рублей в библиотеку закупили книги, новое оборудование и мебель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске старую центральную библиотеку отремонтировали за 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

В рамках национального проекта «Культура» было выделено 10 миллионов рублей, на которые были закуплены книги, новое оборудование и мебель. На 5,3 миллиона рублей из местного бюджета в здании поменяли систему отопления, установили охранную сигнализацию, вывеску на фасад дома и указатели.

- Дизайн-проект и оформление интерьеров библиотеки выполнены по мотивам сказов Бажова. Здесь можно увидеть саму Хозяйку медной горы и Данилу-мастера, каменный цветок и малахитовую шкатулку, стеллажи, стилизованные под елки, светильники, блестящие как уральские самоцветы. Знаменитая ящерка, удобно расположившаяся на большом валуне, встретит своих читателей на улице, - рассказали в пресс-службе.

В Министерстве культуры Свердловской области считают, что открытие модельной библиотеки положительно повлияет на культурно-просветительскую политику Красноуральска.

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