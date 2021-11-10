На Урале проверили, как в салонах красоты работает система QR-кодов

Проверки прошли 10 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контрольные группы проверили, как в салонах красоты и барбершопах работает система QR-кодов и соблюдается масочный режим. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Так, выполнение требований эпидбезопасности оценили в студиях красоты JK beauty studio, Be la femme, Kudri-brovi, «ЦЕХ» и других, - говорится в сообщении.

Проверки прошли 10 ноября. В большинстве мест антиковидные меры соблюдались. Кроме того, все сотрудники и клиенты показали свои коды проверяющим.

С 30 октября по 9 ноября 2021 года контрольные группы проверили 22,5 тысячи объектов потребительского рынка. В том числе они посетили торговые центры, объекты розничной торговли и оказания услуг. Также соблюдение масочного режима проверили в 5,3 тысячи единицах общественного транспорта.

За это время было проведено больше 25 тысяч профилактических бесед. Кроме того, на уральцев составили 2 244 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статей 20.6.1 КоАП РФ.

Система QR-кодов начала работать в Свердловской области с 30 октября 2021 года. Идентификаторы подтверждают наличие прививки от коронавируса или антител. Теперь попасть в торговые центры, кафе, рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры и салоны красоты можно только по кодам.

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