Известная журналистка предложила наградить медалью уралочку, донесшую на свою соседку с COVID-19

Суд объяснил, что ей было сделано послабление – потому, что у нее несовершеннолетний ребенок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известная журналистка Марина Ахмедова предложила наградить медалью за бдительность женщину, которая донесла на свою соседку, нарушившую режим самоизоляции из-за коронавируса. После ее сообщения на уралочку завели дело и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Суд объяснил, что ей было сделано послабление – потому, что у нее несовершеннолетний ребенок.

- Жаль, что суд не вынес решение о награждении соседки медалью – за бдительность. Полиция могла бы осуществить это мероприятие – приехать с оркестром, позвать жителей города и торжественно при всех наградить соседку за донос. Будет с кого брать пример подрастающему поколению, - написала в своих социальных сетях Марина Ахмедова.

Ранее этот случай возмутил депутата Государственной Думы от Серовского одномандатного избирательного округа Антона Шипулина. Он заявил, что «это абсурд» и «почему ни полиция, ни суд не учли, что все произошло «на территории частного дома». Шипулин написал, что обратится в прокуратуру.