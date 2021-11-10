В Нижнем Тагиле изменили нумерацию и расписание пригородных автобусов

Изменения внесли из-за снижения пассажиропотока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс Свердловской области переименовал шесть пригородных автобусных маршрутов из Нижнего Тагила. Об том сообщается на сайте мэрии.

Изменения внесли из-за снижения пассажиропотока. Изменения коснулись автобусов, которые возят уральцев в Кушву, села Большая Лая, Малая Лая, Балакино и поселок Горноуральский.

Маршрут № 102А, который доставляет пассажиров в Малую Лаю, переименовали в № 102. Второй автобус в это село № 102Б теперь будет ездить как № 103.

Также изменения произошли с маршрутом № 107Г, который ездит в Большую Лаю. Теперь его номер – 107. Автобус № 107В, курсирующий до Балакино, стал № 108.

А маршруты № 117А, 117Б, 117В, следующие до Горноуральского, будут ездить под номером 117. Кроме того, автобусы до Кушвы №116А и 116Б объединились под номером 116.