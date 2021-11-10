Спасатели Свердловской области напомнили жителям об опасности осеннего льда

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области с наступлением холодов на водоемах успел установиться тонкий лед, и на реки и озера ринулись первые рыбаки и дети. Спасатели начали проводить рейды, чтобы не допустить трагедий в осенний период. Во время проверки толщина льда у берега Верх-Исетского пруда составила всего пять сантиметров.

- Безопасным для нахождения человека является лед толщиной не менее 10 сантиметров. Его структура при этом должна быть прозрачной. Сейчас днем сохраняется плюсовая температура, вода замерзает медленно, толщина льда еще мала, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели утверждают, что наибольшее опасение у них вызывают дети, которые из-за своего малого возраста не осознают всю опасность тонкого льда. Поэтому они рекомендуют родителям чаще проводить профилактические беседы. Кроме того, для прогуливающихся у водоемов провели небольшой инструктаж и рассказали о мерах предосторожности.