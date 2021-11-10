Школьник из Екатеринбурга стал призером чемпионата Hi-Tech 2021

В чемпионате приняли участие 500 человек. Фото: страница «ВКонтакте» Дениса Дуганова

Школьник из Екатеринбурга Денис Дуганов стал призером чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2021. Об этом молодой человек написал на своей странице «ВКонтакте».

Столицу Урала на соревнованиях в 2021 году представляли семь школьников из лицея №128. Одним из них был Денис Дуганов. Он участвовал в компетенции «Инженерия космических систем».

- Было три соревновательных дня. В первый день выдается конкурсное задание. На каждый из дней рассчитана часть работы. По окончании каждого дня команда сдает отчет о проделанной работе. Лично я в команде выполнял роль программиста, - рассказал «КП Екатеринбург» школьник.

Цель их работы была в том, чтобы собрать спутник, написать для него программу и предоставить для испытаний. С этой задачей команда справилась и получила третье место. Молодому человеку вручили грамоту и медаль.

- Это отдельный мир, в котором все зависит только от тебя, твоих знаний и твоей команды, - добавил Дуганов.

По данным городского департамента информационной политики в чемпионате приняли участие 500 человек, которые состязались в 39 профессиональных компетенциях: сферы услуг, транспорта и логистики, производственных, инженерных, информационных, коммуникационных и строительных технологий.

WorldSkills проводится каждый год в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». В 2021 году право на участие получили лишь два образовательных учреждения региона – лицей № 128 Екатеринбурга и технопарк «Кванториум» Верхней Пышмы.

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