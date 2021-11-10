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Общество10 ноября 2021 14:45

Под Екатеринбургом хотят построить поселок с 600 тысячами «квадратов» жилья

Там возведут многоквартирные дома и коттеджи
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Аукцион хотят запустить в первом квартале 2022 года

Аукцион хотят запустить в первом квартале 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысертском районе на 253 гектарах земли хотят построить 600 тысяч квадратных метров жилья. Госкомпания «Дом.рф» уже готовит документацию для аукциона среди застройщиков.

Под Екатеринбургом хотят построить малоэтажные многоквартирные дома и коттеджи. Застройщику нужно будет продумать не только возведение жилья, но и строительство больниц, школ, детских садов, магазинов и торговых центров. Также ему предстоит решить проблему транспортной доступности.

Аукцион хотят запустить в первом квартале 2022 года. По данным «Дом.рф», участок в Сысертском районе относится к федеральным землям населенных пунктов. Эту землю будут продавать за право аренды части построенных помещений, а не за деньги. При этом территория может быть застроена в рамках проекта реновации.