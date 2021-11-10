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Общество10 ноября 2021 14:31

Благотворители оплатили учебу свердловских врачей в мединституте

Обучение продлится два года
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Проект направлен на увеличение штата сотрудников на подстанциях скорой помощи

Проект направлен на увеличение штата сотрудников на подстанциях скорой помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благотворители из фонда Святой Екатерины оплатили двухлетнюю учебу сотрудникам скорой помощи в Уральском медицинском госуниверситете. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Проект направлен на увеличение штата сотрудников на подстанциях скорой помощи. Он позволит подготовить высококлассных специалистов, которые будут обладать знаниями сразу в нескольких областях медицины.

- Проблема дефицита кадров в медицинских организациях – это проблема не только нашей станции, но и проблема всероссийского масштаба. А потому материальная помощь Фонда в образовательных мероприятиях – это огромный, неоценимый вклад в здравоохранение, – сообщил главный врач Станции скорой помощи им. Капиноса Игорь Пушкарев.

Пока на обучение взяли 10 человек, но состав преподавателей и помещение Станции скорой помощи позволяют увеличить число учащихся в два раза.