Свердловские депутаты КПРФ обратились к губернатору с письмом об отмене антиковидных мер

Члены партии предлагают отложить применение QR-кодов до 1 декабря 2021 года Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Депутаты фракции КПРФ в Законодательном Собрании Свердловской области, направили открытое письмо главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой пересмотреть действующие антиковидные меры в регионе. Полное содержание письма опубликовал на своей странице ВКонтакте депутат КПРФ Александр Ивачев.

Члены партии предлагают отложить применение QR-кодов до 1 декабря 2021 года, продлить их действие для официально переболевших до одного года, разрешить получать QR-коды сроком на полгода людям с антителами, ускорить процедуру получения сертификатов о вакцинации и пересмотреть список COVID-free зон.

- Пересмотреть и убрать из числа COVID-free магазины одежды и продовольственных товаров, торговые центры, рынки, организации и предприятия бытового обслуживания (салоны красоты, парикмахерские и т.п.). В последнюю очередь вводить ограничения на посещение торговых центров, санаториев, баз отдыха и объектов для занятия спортом, - указано в письме.

В своем заявлении они также высказались, что надеются на скорое разрешение сложившейся ситуации в регионе, связанной с COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка