В Екатеринбурге пропала 41-летняя женщина

Она была одета в бежевое пальто, черную кофту и черную юбку. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропала 41-летняя Гугушина (Кротова) Алена Александровна. О ее местонахождении ничего неизвестно с 7 ноября. Ее поисками сейчас занимаются волонтеры.

- Она была одета в бежевое пальто, черную кофту, черную юбку, черные колготки, темно-зеленые полусапоги, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: зеленые

Волосы: светлые (платина)

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Если вы знаете, где находится Гугушина Алена, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.