Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 ноября 2021 14:15

В Екатеринбурге пропала 41-летняя женщина

О местонахождении Гугушиной Алены ничего не известно с 7 ноября
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Она была одета в бежевое пальто, черную кофту и черную юбку. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Она была одета в бежевое пальто, черную кофту и черную юбку. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропала 41-летняя Гугушина (Кротова) Алена Александровна. О ее местонахождении ничего неизвестно с 7 ноября. Ее поисками сейчас занимаются волонтеры.

- Она была одета в бежевое пальто, черную кофту, черную юбку, черные колготки, темно-зеленые полусапоги, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: зеленые

Волосы: светлые (платина)

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Если вы знаете, где находится Гугушина Алена, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.