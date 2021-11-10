В Екатеринбурге пропала 41-летняя женщина

Она была одета в бежевое пальто, черную кофту и черную юбку. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге пропала 41-летняя Гугушина (Кротова) Алена Александровна. О ее местонахождении ничего неизвестно с 7 ноября. Ее поисками сейчас занимаются волонтеры.
- Она была одета в бежевое пальто, черную кофту, черную юбку, черные колготки, темно-зеленые полусапоги, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 160 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: зеленые
Волосы: светлые (платина)
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
Если вы знаете, где находится Гугушина Алена, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.