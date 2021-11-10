Из-за QR-кодов на Урале может закрыться до 20% малого бизнеса

Введение QR-кодов стало почвой для ухода некоторых бизнесов в «теневой сектор»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области из-за антиковидных мер, в частности из-за введение системы QR-кодов, могут закрыться 15-20% предприятий малого бизнеса. Также по предпринимателям ударили нерабочие дни. Об этом на пресс-конференции заявил председатель свердловского отделения партии «Опора России» Илья Тыщенко.
- Нельзя на плечи бизнеса перекладывать ответственность и перекладывать на бизнес все что связано с QR-кодированием, - заявил он.
Тыщенко уверен, что систему с идентификаторами нужно вводить, когда будет достигнут нужный процент вакцинированных уральцев. По его словам, в нерабочие дни доходность бизнеса упала на 50%. Также сократилось количество посетителей и клиентов.
Помимо этого, Тыщенко заявил, что введение QR-кодов стало почвой для ухода некоторых бизнесов в «теневой сектор». Он подчеркнул, что в последнее время стали популярны нелегальные салоны красоты.
В Свердловской области система QR-кодов, которые подтверждают наличие прививки от коронавируса или антител, начала действовать с 30 октября 2021 года. Теперь попасть в кафе, рестораны, кинотеатры, салоны красоты, торговые центры, магазины одежды, фитнес-центыр и другие места массового скопления людей можно только по идентификатору. Также дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими.
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