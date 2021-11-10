Из-за QR-кодов на Урале может закрыться до 20% малого бизнеса

Введение QR-кодов стало почвой для ухода некоторых бизнесов в «теневой сектор» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за антиковидных мер, в частности из-за введение системы QR-кодов, могут закрыться 15-20% предприятий малого бизнеса. Также по предпринимателям ударили нерабочие дни. Об этом на пресс-конференции заявил председатель свердловского отделения партии «Опора России» Илья Тыщенко.

- Нельзя на плечи бизнеса перекладывать ответственность и перекладывать на бизнес все что связано с QR-кодированием, - заявил он.

Тыщенко уверен, что систему с идентификаторами нужно вводить, когда будет достигнут нужный процент вакцинированных уральцев. По его словам, в нерабочие дни доходность бизнеса упала на 50%. Также сократилось количество посетителей и клиентов.

Помимо этого, Тыщенко заявил, что введение QR-кодов стало почвой для ухода некоторых бизнесов в «теневой сектор». Он подчеркнул, что в последнее время стали популярны нелегальные салоны красоты.

В Свердловской области система QR-кодов, которые подтверждают наличие прививки от коронавируса или антител, начала действовать с 30 октября 2021 года. Теперь попасть в кафе, рестораны, кинотеатры, салоны красоты, торговые центры, магазины одежды, фитнес-центыр и другие места массового скопления людей можно только по идентификатору. Также дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка