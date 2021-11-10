В Свердловской области за сутки зарегистрировано 734 заболевших коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом на Среднем Урале составляет 164 674 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки зарегистрировано еще 734 случая заражения коронавирусом, из них 113 приходятся на Екатеринбург.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Ирбите, Нижнем Тагиле, Ревде, Сухом Логу, Качканаре, Реже, Березовском, Первоуральске и других населенных пунктах региона.

Общее число заразившихся коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 164 674 человека, из которых 147 074 - справились с вирусом. За сутки из ковидариев выписали 509 человек.

По данным на 10 ноября 2021 года состояние 927 пациентов, из тех, кто находится в больницах, остается тяжелым, 619 из них размещены в палатах реанимации, 524 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 29 случаев смерти свердловчан, заболевших COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 763 человека.