Прокуратура начала проверку после гибели трехлетней девочки в колодце

Прибывшие медики в дом медики констатировали смерть ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура в Нижних Сергах начала проверку после гибели трехлетней девочки в заброшенном колодце. Малышка утонула во время прогулки. По предварительной информации, взрослых не было дома - они уехали в этот день в Екатеринбург. За девочкой присматривал старший брат.

- В дневное время около 15 часов дети гуляли на улице на территории участка. Один из детей, заметив отсутствие трехлетней девочки, сообщил об этом и дети совместно стали ее искать. Затем они на участке обнаружили в яме девочку и принесли домой. Приехавшая скорая медицинская помощь констатировала смерть ребенка, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также будет дана правовая оценка деятельности органов опеки и попечительства по работе с семьей погибшего ребенка.

Напомним, следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.