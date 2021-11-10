«Система QR-кодов – это надолго»: полпред президента Владимир Якушев высказался о ситуации с коронавирусом

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по работе с предпринимателями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель Президента, Владимир Якушев, сегодня, 10 ноября, высказался о ситуации с коронавирусом в Уральском федеральном округе. Он провел совещание по работе с предприинмателями, на котором отметил, что для формирования коллективного иммунитета в УРФО надо привить еще 2,5 миллиона человек.

- Нужно находиться в постоянном диалоге с бизнес-сообществом и работать как единая команда. Разъяснять предпринимателям, как организовать пропускные системы, как обучить сотрудников под эту задачу. Надо понимать, что система QR-кодов – это надолго, - сказал Владимир Якушев. - И чем быстрее и организованнее мы подстроимся под новую реальность, тем эффективнее пройдем этот период и тем быстрее сможем сформировать коллективный иммунитет.

Совещание проводилось по видкоконференцсвязи. В нем участвовали главные федеральные инспекторы, заместители губернаторов, представители региональных управлений Роспотребнадзора и уполномоченные по правам предпринимателей. На совещании Владимир Якушев отметил, что использовать штрафы к нарушителям антиковидных мер нужно аккуратно, не нанося удар по бизнесу.

- Бизнес столкнулся с серьезными вызовами. Важно не давить, а разъяснять, - сказал Владимир Якушев. - Мы делаем общее дело, и важно находить решения, которые устраивают всех.