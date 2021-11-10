Росгвардия вышла на проверку соблюдения антиковидных мер в Екатеринбурге

В ведомстве не уточняют, сколько сотрудников и машин будут задействованы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудник Росгвардии устроили рей в Екатеринбурге. Они будут проверять соблюдение коронавирусных ограничений. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в региональном управлении ведомства.

- В Екатеринбурге сотрудники Управления Росгвардии по Свердловской области оказывают содействие представителям регионального министерства общественной безопасности в проведении профилактических мероприятий, - рассказали там.

Ранее в СМИ появились сообщения, что несколько машин Росгвардии съехались на улицу Пушкина в центре города. Однако в ведомстве не уточняют, сколько сотрудников и машин будут задействованы. Также неизвестно, где именно в Екатеринбурге пройдет рейд по проверке соблюдения антиковидных мер.

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года на Урале Министерство общественной безопасности и Росгвардия провели совместные рейды. Только за 30 и 31 октября в Екатеринбурге на нарушителей масочного режима составили 187 протоколов об административном правонарушении.

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