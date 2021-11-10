В Нижних Сергах в колодце утонула трехлетняя девочка

Следователи выясняют причины и обстоятельства трагедии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах, 8 ноября, в колодце утонула трехлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По предварительной информации, ребенок упал в колодец во дворе одного из частных домов по улице Пушкина, когда за ним никто не присматривал. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- По имеющейся информации яма, после падения в которую девочка погибла, использовалась в качестве колодца. Со временем искусственный источник воды пришел в негодность, воду из него перестали брать, а яма, частично осыпавшаяся, осталась, - уточнил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

На данный момент выясняются причины и обстоятельства трагедии, которые привели к смерти ребенка.