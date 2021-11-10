В Екатеринбурге задержали директора фирмы, зарабатывающего на обмане пенсионеров

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали директора фирмы, сотрудники которой обманывали пенсионеров. Вместе с подчиненными предприниматель брал с пожилых людей огромные деньги за сомнительные услуги, например осмотр уже установленного противопожарного оборудования или даже смену батареек.

Одной из жертв недобросовестных предпринимателей стала 73-летняя женщина. Злоумышленники сначала за 11 тысяч проверили ранее установленное устройство для тушения пожара, а затем сняли с ее карты 300 тысяч рублей. Крупной суммы они лишили пенсионерку, пообещав вернуть ей деньги, которые взяли ранее. Мошенники провели несколько раз ее картой по терминалу, сделав вид, что переводят деньги на ее счет.

- Сотрудники уголовного розыска ОП № 5 установили личность подозреваемого в хищении денег пожилой женщины и задержали. Им оказался 29-летний ранее судимый за кражу «предприниматель», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

При задержании у него изъято больше 300 договоров об оказании подобных «услуг». На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Ему грозит лишение свободы до шести лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Полицейские предполагают, что обманутых предпринимателем пенсионеров может быть больше, и просят всех, кто стал жертвой обмана, обратиться в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-05 (дежурная часть отдела полиции № 5) или 02 (102).