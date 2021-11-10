Предприниматель выплатил свердловчанке почти 30 тысяч рублей за просроченную доставку мебели

По условиям договора товар должен был прийти частями на склад в течение месяца, но доставка была просрочена
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Предприниматель выплатил жительнице Верхней Пышмы почти 30 тысяч рублей за просроченную доставку мебели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной службы по защите прав потребителей.
Женщина купила мебель у предпринимателя за 45 269 рублей, оплатив всю сумму сразу. По условиям договора товар должен был прийти частями на склад в течение месяца, но доставка была просрочена на три недели. Тогда свердловчанка обратилась к предпринимателю с претензией за неустойку и получила за это 7 тысяч рублей. При этом покупательнице объяснили, что задержка произошла из-за карантинных мер.
- Не удовлетворенная суммой жительница Верхней Пышмы обратилась в консультационный пункт для потребителей, где ей составили исковое заявление, - сообщили в пресс-службе.
По решению суда женщине было выплачено 29 500 рублей за неустойку, моральный ущерб и понесенные убытки.
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