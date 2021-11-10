В Екатеринбурге будут судить мужчину за серию нападений на женщин

Преступления были совершены в августе-сентябре 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в суд передали дело 58-летнего мужчины, которого обвиняют в серии нападений на женщин. Обвиняемый является уроженцем Ставропольского края, сообщает прокуратура Свердловской области.

- По версии следствия, в августе-сентябре 2020 года обвиняемый совершил серию разбойных нападений на женщин. Как правило, разбойные нападения обвиняемый совершал в малолюдным местах, нанося потерпевшим сзади удары по голове, - говорится в сообщении.

10 августа 2020 года обвиняемый заметил недалеко от остановки «Поселок Торфяник» женщину. Он начал ее преследовать. По пути мужчина поднял кирпич и положил его в пакет. В удобный для нападения момент он набросился на женщину и ударил ее кирпичом.

Пострадавшая упала. Обвиняемый еще раз ударил ее кирпичом по голове и, угрожая убийством, потребовал деньги. Женщина достала из рюкзака кошелек и отдала грабителю 100 рублей и банковскую карту.

Такое же преступление мужчина совершил 21 августа 2020 года. Он напал на другую женщину недалеко от дома № 31 по улице Аквамариновая. Пострадавшая спускалась вниз по тропе, когда грабитель ударом по спине столкнул ее вниз.

Женщина потеряла равновесие и упала. Злоумышленник достал бытовой нож. Левой рукой он начал вырывать сумку. Мужчине удалось похитить ее. Женщине был нанесен вред здоровью средней тяжести.

Через пять дней обвиняемый напал на женщину около здания на улице. Он ударил ее кирпичом по шее и обокрал. Однако его спугнул прохожий, который заметил происходящее и побежал в к злоумышленнику.

А 29 августа 2020 года пьяный злоумышленник искал ночлег и зашел в строящийся жилой дом на улице Пархоменко. Мужчина зашел в одну из комнат, где в кресле сидела женщина и смотрела телевизор. Он достал нож и направился в сторону хозяйки. Обвиняемый угрожал ей убийством.

Женщина смогла выбежать в другую комнату. Злоумышленник испугался, что его могут задержать другие жильцы дома и скрылся.

Мужчину обвиняют по частям 2, 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, в том числе с незаконным проникновением в жилище), части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

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