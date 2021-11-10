Директор парка Маяковского показал, как будет выглядеть вход со стороны улицы Щорса

Участок парка возле входа со сторону Щорса отремонтируют в следующем году Фото: instagram.com/p_zubakin

Директор парка Маяковского Павел Зубакин показал, как будет выглядеть вход в ЦПКиО со стороны улицы Щорса после реконструкции. По его словам, работа над проектом этой части парка уже начата - проведены замеры, топосъемка местности и сделан эскиз.

- Этим летом я обещал, что мы вплотную займемся входом со стороны улицы Щорса в этом году. Это крайне болезненный и актуальный для нашей команды вопрос. Зайти с этой стороны в парк Маяковского - целое испытание не только для посетителей с колясками, но и в целом для всех: мощный уклон, отсутствие покрытия и старые ступеньки, - написал Павел Зубакин на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/p_zubakin

Он отметил, что в этом году планируется начать проектирование этого участка, а в следующем начать работы. Закончить реконструкцию входа со сторону Щорса постараются к началу сезона. Закрывать вход при этом на время строительных работ не будут.

Напомним, в сентябре, в парке Маяковского закрывали на ремонт проход от входа со стороны Щорса до площади Мотоциклистов, по дороге, которая идет параллельно ограждению, чтобы сделать покрытие тропы, которое не будет размывать в межсезонье, восстановить бордюры, усилить освещение и поставить урны и скамейки.

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