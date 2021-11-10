В Свердловскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса

59 850 доз вакцины распределят по медицинским учреждениям региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область в среду, 10 ноября, поступила крупная партия вакцины от коронавируса. «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) в размере 59 850 доз уже распределяется по медицинским учреждениям региона.

- Общий объем поставок этой вакцины в Свердловскую область превысил 1,5 миллиона доз, - отметили в региональном оперштабе.

Ранее на брифинге заместитель губернатора Павел Креков заявил, что в регионе закончилась вакцина «Спутник Лайт». Кроме того, дата ее поставки неизвестна. Также, по его словам, вакцины «Спутник V» на территории Свердловской области достаточно.

Напомним, в регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививку сделать можно сделать в медицинских учреждениях и мобильных пунктах вакцинации.